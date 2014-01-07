El Gator Oscillator (Oscilador Gator) se basa en el Alligator y muestra el grado de convergencia/divergencia de las Líneas de Balance (Media Móvil Suavizada).



El gráfico de barras superior es la diferencia absoluta entre los valores de la línea azul y la línea roja. El gráfico de barras inferior es la diferencia absoluta entre los valores de la línea roja y la línea verde, pero con el signo menos, en tanto que el gráfico de barras se traza de arriba hacia abajo.

Gator Oscillator



Cálculo:



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)

ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)

ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)



donde:



MEDIAN PRICE - precio medio;

HIGH - precio más alto de la barra;

LOW - precio más bajo de la barra;

SMMA (A, B, C) - Media Móvil Suavizada. Parámetro A - datos suavizados, B - período de suavizado, C - desplazamiento al futuro. Por ejemplo, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) significa que la media móvil suavizada se toma del precio medio, el período de suavizado es igual a 5 barras, y el desplazamiento es igual a 3 barras;

ALLIGATORS JAW - mandíbula del Alligator (línea azul);

ALLIGATORS TEETH - dientes del Alligator (línea roja);

ALLIGATORS LIPS - labios del Alligator (línea verde).

Observaciones

Se incluyen 2 archivos para este indicador: Gator.mq5 con los cálculos directos de Gator usando Medias Móviles (iMA); el segundo archivo, Gator_2.mq5 utiliza iAlligator para realizar los cálculos.