Los mercados se caracterizan porque los precios no cambian demasiado durante la mayor parte del tiempo; sólo lo hacen durante períodos cortos de tiempo (15% a 30%) en los cambios de tendencia. La mayoría de períodos lucrativos coinciden con los cambios de tendencia del precio.

Los Fractals (Fractales) son uno de los cinco indicadores del sistema de trading de Bill Williams que permite detectar los máximos y los mínimos. La definición técnica de un fractal hacia arriba es una serie de al menos cinco barras consecutivas con el mayor máximo (HIGH) en el medio y dos máximos (HIGHs) menores a cada uno de sus lados. La configuración opuesta corresponde al fractal hacia abajo (una serie de cinco barras con el menor mínimo (LOW) en el medio y dos barras con los mínimos (LOWs) más altos a cada uno de sus lados). En el gráfico, los fractales tienen los valores High y Low, y están marcados con flechas hacia arriba o hacia abajo, respectivamente.



Es necesario filtrar las señales del indicador técnico Fractals con el indicador técnico Alligator. En otras palabras, no se debe cerrar una operación de compra si el fractal se encuentra por debajo de los Dientes del Alligator, y tampoco debe cerrarse una operación de venta si el fractal se encuentra por encima de los Dientes del Alligator. Después de que la señal del fractal haya sido formada y tenga validez, lo cual se determina por su posición fuera de la Boca del Alligator, ésta se mantiene como señal mientras no se consuma, o hasta que surja una señal más reciente del fractal.

Indicador Fractals

