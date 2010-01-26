Индикатор Heiken-Ashi представляет собой тип свечного графика, который во многом похож на график японских свечей, однако имеет некоторые отличия, заключающиеся в способе создания каждого бара.

Вместо использования баров OHLC (Open-High-Low-Close), как стандартные свечи, Heiken-Ashi использует другие формулы:



Close = (Open+High+Low+Close)/4

Open = [Open (предыдущего бара) + Close (предыдущего бара)]/2

High = Max (High,Open,Close)

Low = Min (Low,Open, Close)

т.е. индикатор отображает "синтетические" свечи, отличные от стандартных.

Цвет свечей Heiken-Ashi определяется тенями. Преимущество Heiken-Ashi заключается в более понятной идентификации текущего тренда, при восходящем тренде свеча Heiken-Ashi окрашивается в голубой цвет, при нисходящем - в красный.



Для успешной торговли индикатор Heiken-Ashi нужно использовать в сочетании с анализом стандартных свечей и других индикаторов.

Индикатор Heiken Ashi

