Heiken-Ashi - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 17857
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор Heiken-Ashi представляет собой тип свечного графика, который во многом похож на график японских свечей, однако имеет некоторые отличия, заключающиеся в способе создания каждого бара.
Вместо использования баров OHLC (Open-High-Low-Close), как стандартные свечи, Heiken-Ashi использует другие формулы:
Open = [Open (предыдущего бара) + Close (предыдущего бара)]/2
High = Max (High,Open,Close)
Low = Min (Low,Open, Close)
т.е. индикатор отображает "синтетические" свечи, отличные от стандартных.
Цвет свечей Heiken-Ashi определяется тенями. Преимущество Heiken-Ashi заключается в более понятной идентификации текущего тренда, при восходящем тренде свеча Heiken-Ashi окрашивается в голубой цвет, при нисходящем - в красный.
Для успешной торговли индикатор Heiken-Ashi нужно использовать в сочетании с анализом стандартных свечей и других индикаторов.
