Heiken-Ashi - Indikator für den MetaTrader 5
Der Heiken-Ashi Indikator sieht aus wie ein Candlestick-Chart, aber es gibt einige Unterschiede. Anstatt die standardmäßigen OHLC-Werte für Kerzen zu benutzen, werden andere Formeln verwendet:
Close = (Open+High+Low+Close)/4
Open = [Open (vorherige Kerze) + Close (vorherige Kerze)]/2
High = Max (High,Open,Close)
Low = Min (Low,Open, Close)
Mit anderen Worten zeigt der Indikator "synthetische" Kerzen, die sich vom Standard unterscheiden.
Abbildung:
Heiken Ashi Indikator
Die Farbe der Heiken-Ashi Kerzen hängt von deren Schatten ab.
Der Vorteil des Heiken-Ashi Charts besteht in der einfachen Trendbestimmung, die Kerzen im Aufwärtstrend sind blau, die Kerzen im Abwärtstrend sind rot.
Für den profitablen Handel ist es erforderlich ihn zusammen mit den Standardkerzen und andere Indikatoren zu analysieren.
