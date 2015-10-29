ゲーターオシレーター は アリゲーターに基づいたもので、バランスライン( 平滑移動平均線)の収束と発散の度合いを表します。



上方のバーチャートは青いラインと赤いラインの差の絶対値です。下方のバーチャートは、赤いラインと緑のラインの差の絶対値です。ただし、チャートの下側にマイナスで表示されます。

Gator Oscillator



計算:



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)

ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)

ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)



ただし:



MEDIAN PRICE - 中央価格;

HIGH - 足の高値;

LOW - 足の安値;

SMMA (A, B, C) - 平滑移動平均. パラメーター スムージングするデータA、スムージング期間B, 未来側へシフトする期間C例えば、 SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) は平滑移動平均線が、中央価格、５期間、３本分シフトされて形成されていることを意味する;

ALLIGATORS JAW - アリーゲータの顎 (青);

ALLIGATORS TEETH - アリーゲータの歯 (赤);

ALLIGATORS LIPS - アリゲーターの口 (緑).

注意

ここに2つのソースコードを提示しておきます。1つは Gator.mq5 で移動平均線(iMA)を使って直接ゲーターを計算したもので、もう1つは、 iAlligatorを計算に使ったGator_2.mq5 です。