Gator Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ
ゲーターオシレーター は アリゲーターに基づいたもので、バランスライン( 平滑移動平均線)の収束と発散の度合いを表します。
上方のバーチャートは青いラインと赤いラインの差の絶対値です。下方のバーチャートは、赤いラインと緑のラインの差の絶対値です。ただし、チャートの下側にマイナスで表示されます。
Gator Oscillator
計算:
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)
ただし:
- MEDIAN PRICE - 中央価格;
- HIGH - 足の高値;
- LOW - 足の安値;
- SMMA (A, B, C) - 平滑移動平均. パラメーター スムージングするデータA、スムージング期間B, 未来側へシフトする期間C例えば、 SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) は平滑移動平均線が、中央価格、５期間、３本分シフトされて形成されていることを意味する;
- ALLIGATORS JAW - アリーゲータの顎 (青);
- ALLIGATORS TEETH - アリーゲータの歯 (赤);
- ALLIGATORS LIPS - アリゲーターの口 (緑).
注意
ここに2つのソースコードを提示しておきます。1つは Gator.mq5 で移動平均線(iMA)を使って直接ゲーターを計算したもので、もう1つは、 iAlligatorを計算に使ったGator_2.mq5 です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/31
