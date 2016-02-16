Der Gator Oszillator basiert auf dem Alligator und zeigt den Grad der Konvergenz/Divergenz der Balance Lines (Geglätteter Gleitender Durchschnitt).



Der obere Balkenchart ist die absolute Differenz der Werte der blauen und roten Linie. Der untere Balkenchart ist die absolute Differenz der Werte der roten und grünen Linie, allerdings mit einem Minuszeichen, da der Balkenchart von oben nach unten aufgetragen wird.

Abbildung:



Gator Oszillator



Berechnung:



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)

ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)

ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)



wobei:



MEDIAN PRICE - Mittelwert des Kurses

HIGH - Höchstkurs des Balkens

LOW - Tiefstkurs des Balkens

SMMA (A, B, C) - Geglätteter Gleitender Durchschnitt. A - Parameter für den zu glättenden Wert, B - die Glättungsperiode, C die Verschiebung in die Zukunft. SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) bedeutet zum Beispiel dass der Geglättete Gleitende Durchschnitt auf dem Mittelwert des Balkens über 5 Perioden ermittelt wird und 3 Perioden verschoben wird.

ALLIGATORS JAW - Kiefer des Alligators (blaue Linie)

ALLIGATORS TEETH - Zähne des Alligators (rote Linie)

ALLIGATORS LIPS - Lippen des Alligators (grüne Linie).

Bemerkung

Wir haben zwei Programmcodes für den Indikator eingefügt: Gator.mq5 zur direkten Berechnung von Gator mithilfe des (iMA). Die zweite Implementierung Gator_2.mq5 benutzt den iAlligator zur Berechnung.