게이토 오실레이터 - MetaTrader 5용 지표
484
게이터 오실레이터는 Alligaotr를 기반으로 하며 균형선의 수렴/발산 정도를 보여줍니다(평활 이동 평균).
상단 막대 차트는 파란색 선과 빨간색 선 값 간의 절대 차이입니다. 하단 막대 차트는 빨간색 선과 녹색 선 값 간의 절대 차이이지만 막대 차트는 위에서 아래로 그려지기 때문에 빼기 기호가 있습니다.
게이토 오실레이터
계산:
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)
설명:
- 중간 가격 - 중간 가격;
- 고가 - 바의 가장 높은 가격;
- 저가 - 바의 가장 낮은 가격;
- SMMA (A, B, C) - 평활 이동 평균 패러미터 A - 열활한 데이터, B - 평활 기간, C - 쉬프트 이동. 예를 들어, SMMA(MEDIAN PRICE, 5, 3)는 평활 이동 평균이 중간 가격에서 취해진 반면 평활 기간은 5 막대와 같고 이동은 3 막대와 같다는 것을 의미합니다.
- ALLIGATORS JAW - 악어의 턱(청색 라인);
- ALLIGATORS TEETH - 악어의 이빨(붉은 라인);
- ALLIGATORS LIPS - 악어의 입술(녹색 라인).
비고
2개 지표의 코드를 포함했습니다: Gato.mq5 이동 평균(iMA)을 사용한 Gator의 직접 계산, Gator_2.mq5에 있는 두 번째 코드는 계산을 위해 iAlligator를 사용.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/31
