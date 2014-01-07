El indicador técnico Envelopes (Canal de medias móviles) está formado por dos medias móviles, una de las cuales está desplazada hacia arriba y la otra hacia abajo. El desplazamiento de los márgenes de las bandas se determina con la volatilidad del mercado: cuanto mayor es la volatilidad, más fuerte es el desplazamiento.

El Detrended Price Oscillator (Oscilador de precios sin tendencia) elimina el efecto de la tendencia del movimiento del precio. Esto simplifica el proceso de determinar los ciclos y los niveles de sobrecompra/sobreventa.