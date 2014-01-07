Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Force Index (FRC) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 3839
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador Force Index (Índice de Fuerza) fue desarrollado por Alexander Elder.
Este índice mide el Bulls Power (el poder de los compradores) en cada incremento, y el Bears Power (el poder de los vendedores) en cada decremento. Conecta los elementos básicos de información del mercado: la tendencia del precio, sus caídas, y los volúmenes de las transacciones. Este índice puede usarse tal como es, pero es mejor aproximarlo con una Media Móvil. La aproximación con la media móvil corta (el autor propone utilizar intervalos de 2) ayuda a encontrar las mejores oportunidades para abrir y cerrar posiciones. Si la aproximación se realiza con la media móvil larga (período 13), el índice muestra las tendencias y sus cambios.
- Es mejor comprar cuando las fuerzas se vuelven negativas (caen por debajo de cero) durante un período de tendencia creciente;
- El índice de fuerza indica la continuación de una tendencia creciente cuando se aproxima a un nuevo pico;
- Cuando el índice se vuelve positivo en una tendencia decreciente se produce una señal de venta;
- El índice de fuerza señala la fuerza de los vendedores (Bears Power) y la continuación de una tendencia bajista cuando el índice cae a una nueva profundidad;
- Si los cambios de precio no se correlacionan con los cambios correspondientes de volumen, el indicador de fuerza se mantiene en un nivel tal que indica que la tendencia cambiará pronto.
Indicador Force Index
Cálculo:
La fuerza de cada movimiento del mercado se caracteriza por su dirección, escala y volumen. Si el precio de cierre de la barra actual es mayor que el de la barra anterior, la fuerza es positiva. Si el precio de cierre actual es inferior al anterior, la fuerza es negativa. Cuanto mayor es la diferencia de los precios, mayor es la fuerza. Cuanto mayor es el volumen de transacciones tanto mayor es la fuerza.
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
donde:
- FORCE INDEX (i) - Force Index de la barra actual;
- VOLUME (i) - volumen de la barra actual;
- MA (ApPRICE, N, i) - cualquier Media Móvil de la barra actual para N períodos: Simple, Exponencial, Ponderada o Suavizada;
- ApPRICE - precio aplicado;
- N - periodo de promediación;
- MA (ApPRICE, N, i-1) - cualquier Media Móvil de la barra anterior.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/29
El indicador técnico Envelopes (Canal de medias móviles) está formado por dos medias móviles, una de las cuales está desplazada hacia arriba y la otra hacia abajo. El desplazamiento de los márgenes de las bandas se determina con la volatilidad del mercado: cuanto mayor es la volatilidad, más fuerte es el desplazamiento.Detrended Price Oscillator (DPO)
El Detrended Price Oscillator (Oscilador de precios sin tendencia) elimina el efecto de la tendencia del movimiento del precio. Esto simplifica el proceso de determinar los ciclos y los niveles de sobrecompra/sobreventa.
Los Fractals (Fractales) son uno de los cinco indicadores del sistema de trading de Bill Williams que permite detectar los máximos y los mínimos.Gator Oscillator
El Gator Oscillator (Oscilador Gator) se basa en el Alligator y muestra el grado de convergencia/divergencia de las Líneas de Balance (Media Móvil Suavizada).