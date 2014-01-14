Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Gator Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3731
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Gator Oscillator é baseado no indicador Alligator e mostra o grau de convergência/divergência das Linhas de Equilíbrio (Média Móvel Suavizada).
O gráfico de barras superior é a diferença absoluta entre os valor das linhas azul e vermelha. O gráfico de barras inferior é a diferença absoluta entre os valore das linhas vermelhas e verde, mas com um sinal negativo, já que o gráfico de barras é desenhado de cima para baixo.
Gator Oscillator
Fórmula:
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)
onde:
- MEDIAN PRICE - preço médio;
- HIGH - preço máximo da barra;
- LOW - preço mínimo da barra;
- SMMA (A, B, C) - Média Móvel Suavizada. Parâmetro A - dados suavizados, B - período suavizado, C - deslocamento para o futuro. Poe exemplo, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) significa que a média móvel suavizada é retirada do preço médio, enquanto que o período suavizado é igual a 5 barras, e o deslocamento é igual a 3 barras;
- ALLIGATORS JAW - mandíbula do jacaré (linha azul);
- ALLIGATORS TEETH - dentes do jacaré (linha vermelha);
- ALLIGATORS LIPS - lábios do jacaré (linha verde).
Observações
Nós incluímos 2 códigos do indicador: Gator.mq5 com o cálculo direto de Gator usando as Médias Móveis (iMA), o segundo código, que se apresenta como Gator_2.mq5 utiliza o iAlligator para os cálculos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/31
O Fractal é um dos 5 indicadores do sistema de negociação de Bill Williams, que permite detectar topos e fundos.Force Index (FRC)
O Indicador Force Index (Índice de Força) foi desenvolvido por Alexander Elder. Esse índice mede a Bulls Power (força compradora) em cada aumento, e o Bulls Power (força vendedora) em cada queda.
O indicador Heiken-Ashi se parece com um gráfico de velas, porém, há algumas diferenças.A vantagem do gráfico de Heiken-Ashi é que a tendência é determinada de uma forma muito simples, as velas com tendência altista são azuis e as com tendência baixista são vermelhas.Ichimoku Kinko Hyo
O Indicador Ichimoku Kinko Hyo define a tendência do mercado, níveis de suporte e resistência, e gerar sinais de compra e venda.