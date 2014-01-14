CodeBaseSeções
Gator Oscillator - indicador para MetaTrader 5

O Gator Oscillator é baseado no indicador Alligator e mostra o grau de convergência/divergência das Linhas de Equilíbrio (Média Móvel Suavizada).

O gráfico de barras superior é a diferença absoluta entre os valor das linhas azul e vermelha. O gráfico de barras inferior é a diferença absoluta entre os valore das linhas vermelhas e verde, mas com um sinal negativo, já que o gráfico de barras é desenhado de cima para baixo.

Fórmula:

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)

onde:

  • MEDIAN PRICE - preço médio;
  • HIGH - preço máximo da barra;
  • LOW - preço mínimo da barra;
  • SMMA (A, B, C) - Média Móvel Suavizada. Parâmetro A - dados suavizados, B - período suavizado, C - deslocamento para o futuro. Poe exemplo, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) significa que a média móvel suavizada é retirada do preço médio, enquanto que o período suavizado é igual a 5 barras, e o deslocamento é igual a 3 barras;
  • ALLIGATORS JAW - mandíbula do jacaré (linha azul);
  • ALLIGATORS TEETH - dentes do jacaré (linha vermelha);
  • ALLIGATORS LIPS - lábios do jacaré (linha verde).

Observações

Nós incluímos 2 códigos do indicador:  Gator.mq5 com o cálculo direto de Gator usando as Médias Móveis (iMA), o segundo código, que se apresenta como Gator_2.mq5 utiliza o iAlligator para os cálculos.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/31

