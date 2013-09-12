强力指数技术指标由Alexander Elder发明。该指标衡量每一个增长期的牛市能量，以及每一个下降期的熊市能量。

分形指标是Bill Williams交易系统的五个指标之一，它用于检测顶和底。

Heiken-Ashi指标看上去和蜡烛图类似，但有一些区别。Heiken-Ashi图表是一个简单的趋势决策系统，上升趋势的蜡烛图是蓝色的，下降趋势的蜡烛图是红色的。

Ichimoku Kinko Hyo指标为表征市场趋势、支撑和阻力水平而设计，并生成买卖信号。