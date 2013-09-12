代码库部分
指标

Gator震荡 - MetaTrader 5脚本

gator.mq5 (19.29 KB) 预览
gator_2.mq5 (18.51 KB) 预览
Gator震荡指标基于鳄鱼指标，是表现平衡线（平滑移动平均）收敛发散程度的指标。

顶部柱状图是蓝线和红线差值的绝对值。底部柱状图是红线和绿线差值的绝对值的负值，这样是为了图表能够上下绘制。

Gator震荡

计算：

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)

其中：

  • MEDIAN PRICE - 均值；
  • HIGH - 最高价；
  • LOW - 最低价；
  • SMMA (A, B, C) - 平滑移动平均。参数A - 要平滑的数据，B - 平滑周期，C - 相对未来的偏移。例如：SMMA （MEDIAN PRICE, 5, 3）表示移动平均用中间价来计算，平滑周期是5个柱形，偏移3个柱形。
  • ALLIGATORS JAW - 鳄鱼下颚（蓝线）；
  • ALLIGATORS TEETH - 鳄鱼牙齿（红线）；
  • ALLIGATORS LIPS - 鳄鱼嘴唇（绿线）。

注意

我们提供了2个指标代码：Gator.mq5使用移动平均（iMA）直接计算Gator指标，第二个代码Gator_2.mq5使用iAlligator来计算。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/31

