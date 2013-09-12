请观看如何免费下载自动交易
Gator震荡指标基于鳄鱼指标，是表现平衡线（平滑移动平均）收敛发散程度的指标。
顶部柱状图是蓝线和红线差值的绝对值。底部柱状图是红线和绿线差值的绝对值的负值，这样是为了图表能够上下绘制。
Gator震荡
计算：
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)
其中：
- MEDIAN PRICE - 均值；
- HIGH - 最高价；
- LOW - 最低价；
- SMMA (A, B, C) - 平滑移动平均。参数A - 要平滑的数据，B - 平滑周期，C - 相对未来的偏移。例如：SMMA （MEDIAN PRICE, 5, 3）表示移动平均用中间价来计算，平滑周期是5个柱形，偏移3个柱形。
- ALLIGATORS JAW - 鳄鱼下颚（蓝线）；
- ALLIGATORS TEETH - 鳄鱼牙齿（红线）；
- ALLIGATORS LIPS - 鳄鱼嘴唇（绿线）。
注意
我们提供了2个指标代码：Gator.mq5使用移动平均（iMA）直接计算Gator指标，第二个代码Gator_2.mq5使用iAlligator来计算。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/31
