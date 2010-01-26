Ставь лайки и следи за новостями
Gator Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
Gator Oscillator строится на основе Alligator и показывает степень схождения/расхождения его линий баланса (сглаженное скользящее среднее).
Верхняя гистограмма - абсолютная разница между значениями синей линии и красной линии. Нижняя гистограмма - абсолютная разница между значениями красной линии и зеленой линии, но со знаком минус, потому что гистограмма рисуется сверху вниз.
Индикатор Gator Oscillator
Расчет:
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)
где:
- MEDIAN PRICE - медианная цена;
- HIGH - максимальная цена бара;
- LOW - минимальная цена бара;
- SMMA (A, B, C) - сглаженное скользящее среднее. Параметр А - сглаживаемые данные, В - период сглаживания, С - сдвиг в будущее. Например, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) означает, что сглаженная скользящая берется от медианной цены, при этом период сглаживания равен 5 барам, а сдвиг - 3;
- ALLIGATORS JAW - Челюсти Аллигатора (синяя линия);
- ALLIGATORS TEETH - Зубы Аллигатора (красная линия);
- ALLIGATORS LIPS - Губы Аллигатора (зеленая линия).
Примечание
Данный индикатор реализован в 2-х вариантах: в Gator.mq5 - применен прямой расчет с использованием скользящих средних (функция iMA), второй вариант реализации индикатора представлен в файле Gator_2.mq5, где расчет ведется с использованием функции iAlligator().
