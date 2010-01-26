CodeBaseРазделы
Индикаторы

Gator Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Gator Oscillator строится на основе Alligator и показывает степень схождения/расхождения его линий баланса (сглаженное скользящее среднее).

Верхняя гистограмма - абсолютная разница между значениями синей линии и красной линии. Нижняя гистограмма - абсолютная разница между значениями красной линии и зеленой линии, но со знаком минус, потому что гистограмма рисуется сверху вниз.

Индикатор Gator Oscillator

Расчет:

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)

где:

  • MEDIAN PRICE - медианная цена;
  • HIGH - максимальная цена бара;
  • LOW - минимальная цена бара;
  • SMMA (A, B, C) - сглаженное скользящее среднее. Параметр А - сглаживаемые данные, В - период сглаживания, С - сдвиг в будущее. Например, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) означает, что сглаженная скользящая берется от медианной цены, при этом период сглаживания равен 5 барам, а сдвиг - 3;
  • ALLIGATORS JAW - Челюсти Аллигатора (синяя линия);
  • ALLIGATORS TEETH - Зубы Аллигатора (красная линия);
  • ALLIGATORS LIPS - Губы Аллигатора (зеленая линия).

Примечание

Данный индикатор реализован в 2-х вариантах: в Gator.mq5 - применен прямой расчет с использованием скользящих средних (функция iMA), второй вариант реализации индикатора представлен в файле Gator_2.mq5, где расчет ведется с использованием функции iAlligator().

Fractals Fractals

Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину.

Force Index (FRC) Force Index (FRC)

Индикатор Индекс Силы (Force Index) был разработан Александром Элдером и измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде.

Heiken-Ashi Heiken-Ashi

Индикатор Heiken-Ashi представляет собой тип свечного графика, который во многом похож на график японских свечей, однако имеет некоторые отличия, заключающиеся в способе создания каждого бара.

Ichimoku Kinko Hyo Ichimoku Kinko Hyo

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.