Индикатор Индекс Силы (Force Index) был разработан Александром Элдером и измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде.

Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину.

Индикатор Heiken-Ashi представляет собой тип свечного графика, который во многом похож на график японских свечей, однако имеет некоторые отличия, заключающиеся в способе создания каждого бара.

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.