ZigzagColor_Channel - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Mykola Demko
Visualizaciones:
1790
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
Descripcion:

El indicador traza el ZigZag estándar mediante la conexión de los picos de precio con fondos durante el periodo.

Traza un canal conectando los picos de zig-zag y los fondos del zig-zag. Los colores se ven bien para un fondo blanco y negro.

Indicador ZigzagColor_Channel

Canal de Regresión Lineal Canal de Regresión Lineal

El indicador traza un canal mediante el modelo de regresión lineal: y = b + a * x.

DXMA DXMA

Indicador de Media Móvil mejorado con DMI.

Grr-al Grr-al

El asesor experto es rentable sólo si los "Precios de apertura" o solo si el modo "1 minuto OHLC" se utiliza en probador de estrategias.

OptimReport v2.15 OptimReport v2.15

Si desea optimizar su asesor experto utilizando sus propias características, puede utilizar el modo "Custom max" mediante la función OnTester(). Este código proporciona muchas características, que pueden ser utilizadas durante la optimización del EA. También permite guardar las características optimizadas en archivo HTML.