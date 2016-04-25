コードベースセクション
発行者:
Mykola Demko
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このインディケータは期間の価格の天井と底をつなげて標準 ZigZagをプロットします。

ZigZag の天井と底をつなげてチャンネルをプロットします。色は黒と白の背景で正常に見えます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/246

