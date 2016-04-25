無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZigzagColor_Channel - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mykola Demko
- ビュー:
- 1391
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
内容
このインディケータは期間の価格の天井と底をつなげて標準 ZigZagをプロットします。
ZigZag の天井と底をつなげてチャンネルをプロットします。色は黒と白の背景で正常に見えます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/246
