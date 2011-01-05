CodeBaseРазделы
ZigzagColor_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Mykola Demko
Просмотров:
5252
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор рисует стандартный ZigZag, соединяя максимумы с минимумами за указанный период, а также рисует канал, соединяя максимумы с максимумами и минимумы с минимумами.

Цветовая схема подобрана универсально как для черного фона, так и для белого.

Индикатор ZigzagColor_Channel


