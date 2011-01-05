Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZigzagColor_Channel - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Mykola Demko
- Просмотров:
- 5252
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор рисует стандартный ZigZag, соединяя максимумы с минимумами за указанный период, а также рисует канал, соединяя максимумы с максимумами и минимумы с минимумами.
Цветовая схема подобрана универсально как для черного фона, так и для белого.
Grr-al
Тестерный грааль для режимов "по ценам открытия" и "OHLC на M1".OptimReport v2.15
Функция подбора критерия для переменной "Custom мax" для функции OnTester(), с просмотром таблицы результатов оптимизации со всеми показателями через HTML файл
Линейно регрессионный канал
Индикатор строит канал по уравнению линейной регрессии y=b+a*x.Мастер MQL5 - Торговые сигналы по пересечению ценой скользящей средней
Торговые сигналы по пересечению ценой скользящей средней из модуля сигналов "Signals based on price crossover with MA" (класс CSignalMA из Стандартной библиотеки).