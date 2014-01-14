CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Grr-al - Asesor Experto para MetaTrader 5

Igor Volodin
Descripcion:

Comentario en el foro MQL5:

Utiliza el conocimiento sobre el algoritmo de generación de ticks M1 OHLC en el probador de estrategias de MetaTrader 5: Si el precio comenzó a disminuir después de la nueva apertura de la barra, se garantiza el aumento en el próximo cambio de precio y viceversa.

Atención: Los modos del probador de estrategias "Sólo precios de apertura" y "1 minuto OHLC" pueden ser utilizados sólo para la estimación aproximada y rápida de rendimiento de la estrategia.

El asesor experto es rentable sólo si los "Precios de apertura" o solo si el modo "1 minuto OHLC" se utiliza en probador de estrategias.

Con el volumen constante = 0.1 lotes


With enabled Money Management (RISK parameter)


Utiliza la posibilidad de leer los ticks OHLC (utilizando el evento onTimer), generados por el probador de estrategias en "Sólo precios de apertura" y "1 minuto OHLC".

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/244

