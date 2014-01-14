Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Grr-al - Asesor Experto para MetaTrader 5
Descripcion:Comentario en el foro MQL5:
Utiliza el conocimiento sobre el algoritmo de generación de ticks M1 OHLC en el probador de estrategias de MetaTrader 5: Si el precio comenzó a disminuir después de la nueva apertura de la barra, se garantiza el aumento en el próximo cambio de precio y viceversa.
Atención: Los modos del probador de estrategias "Sólo precios de apertura" y "1 minuto OHLC" pueden ser utilizados sólo para la estimación aproximada y rápida de rendimiento de la estrategia.
El asesor experto es rentable sólo si los "Precios de apertura" o solo si el modo "1 minuto OHLC" se utiliza en probador de estrategias.
With enabled Money Management (RISK parameter)
Utiliza la posibilidad de leer los ticks OHLC (utilizando el evento onTimer), generados por el probador de estrategias en "Sólo precios de apertura" y "1 minuto OHLC".
