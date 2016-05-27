CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ZigzagColor_Channel - Indikator für den MetaTrader 5

MetaQuotes Software Corp. | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Mykola Demko
Ansichten:
1249
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeichnet den Standard ZigZag, indem er Maxima mit Minima für die angegebene Periode verbindet sowie einen Kanal, indem er Maxima mit Maxima und Minima mit Minima verbindet.

Das Farbschema ist universell und passt sowohl für den schwarzen als auch für den weißen Hintergrund.

ZigzagColor_Channel Indikator


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/246

History of trade History of trade

Übertragung von Trades-Historie auf den Chart.

FantailVMA FantailVMA

Eine Mischung aus MA und ATR.

RouletteGame RouletteGame

Roulette-Spiel

Synchronized Charts Synchronized Charts

Der Berater Synchronized Charts synchronisiert offene Charts.