Descripcion:



El indicador traza un canal mediante el modelo de regresión lineal: y = b + a * x.

Calculando coeficientes de regresión (a y b) utiliza sólo barras completas. El número de barras debe ser mayor que 2 (y menor que el total de barras en el histórico-1), se especifica en el parámetro de entrada InChPeriod. Los valores del indicador para la último barra (incompleta) se calcula utilizando los valores de los coeficientes de regresión calculada.

Se asume que:

No menos del 68.26% de los valores de precio se encuentran entre las líneas de "Arriba" y "Abajo" líneas.

No menos del 95.44% de los valores de precio están situado entre las líneas "Alta" y "Baja".



El cálculo del coeficiente de regresión se realiza cuando todas las barras del histórico han cambiado, por ejemplo, para el caso de una nueva barra.

