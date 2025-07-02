인디케이터는 지정된 기간 동안 고점과 저점을 연결하여 표준 지그재그를 그리고, 고점과 고점, 저점과 저점을 연결하여 채널을 그립니다.



색 구성표는 검정색 배경과 흰색 배경 모두에 대해 보편적으로 선택됩니다.

