지그재그 색상 채널 - MetaTrader 5용 지표
- Mykola Demko
- 121
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
인디케이터는 지정된 기간 동안 고점과 저점을 연결하여 표준 지그재그를 그리고, 고점과 고점, 저점과 저점을 연결하여 채널을 그립니다.
색 구성표는 검정색 배경과 흰색 배경 모두에 대해 보편적으로 선택됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/246
