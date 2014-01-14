OptimReport v2.15

Descripcion:



Si desea optimizar su asesor experto utilizando sus propias características, puede utilizar el modo "Custom max" mediante la función OnTester().

Este código simplifica la creación de sus propias fórmulas.

Para definir el parámetro de la optimización personalizado, a veces es el necesario calcular muchas características de trade.



Este código le ofrece las siguientes características:

Factor de beneficio;

Ganancias en la moneda del depósito; Beneficio en puntos; Ganancias totales; Pérdida total; Operaciones perdidas; Operaciones rentables; Ganancias por operación (en porcentaje); Ganancias diarias (en porcentaje); Máximo drawdown (DD: pérdida); Ancho de canal de balanceo (en puntos); Diferencia entre la pendiente máxima y mínima de la línea de balance; DD promedio (suma media de las pérdidas para todas las operaciones); Factor de recuperación; Promedio de puntos por operación.



En comparación con la versión anterior, he añadido la opción de guardar resultados de optimización (y todas las características) en el archivo HTML.

Manual:

Copiar el fichero "OptimReport.mqh" en MQL5\Include\ folder



Agregue la siguiente línea en el código de su EA:



#include <OptimReport.mqh>

OtimReport( 1 );

Añadir esta línea a la función OnInit():

Añadir esta línea a función OnTick():

OtimReport( 2 );

Añadir esta línea al código cuando de la posición está abierta:



OtimReport( 3 );

Añadir estas 4 líneas a la función OnTester():



OtimReport( 4 ); Input_Param= "input" ; if (Crt_HTML) Sort_HTML_Ar(); return (Vigoda);

Aquí está un ejemplo de Input_Param:

Input_Param= "TP_B=" + DoubleToString (TP_B, 0 ) + " SL_B=" + DoubleToString (SL_B, 0 ) + " GT_B=" + DoubleToString (GT_B, 0 ) + " TS_B=" + DoubleToString (TS_B, 0 );

Recomendaciones:



La variable Lot_Risk es el porcentaje de margen utilizado en el trading (para aumentar el volumen).



Tenga en cuenta que el archivo HTML con los resultados de optimización está guardado por separado para cada agente: С:\Program Files (x 86) \MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\

Si ha encontrado errores o necesita algunas otras características, por favor, informad.

Será grande si proporcionas tus propias características de optimización.



PD: Prefiero utilizar la fórmula Nº 5