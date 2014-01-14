Indicador Multimoneda iUSDx (índice USD)

Descripcion:

El índice USDx mide el rendimiento del dólar estadounidense frente a una bolsa de divisas: EUR, JPY, GBP, CAD, CHF y SEK.

USDx comenzó en marzo de 1973, poco después del desmantelamiento del sistema de Bretton Woods. En su comienzo, el valor del Índice dólar fue 100.000. Desde entonces cotizan tan alto como el mediados de 160s y tan bajos como 70.698 el 16 de marzo de 2008, el más bajo desde su creación en 1973.

La composición de la "bolsa" se ha alterado una sola vez sólo una vez, cuando varias monedas europeas fueron subsumidas por el Euro al inicio de 1999. USDx se actualiza cada vez que los mercados del dólar de los E.E.U.U. abren, que es desde el domingo por la noche Nueva York (la madrugada del lunes hora Asia) durante 24 horas al día hasta la tarde del viernes hora Nueva York.

El índice USD se calcula como un promedio geometrico de 6 pares de divisas:

USDx = 50,14348112 * EURUSD^(-0,576) * USDJPY^0,136 * GBPUSD^(-0,119) * USDCAD^0,091 * USDSEK^0,042 * USDCHF^0,036

Características de esta aplicación del indice USDx:

Utiliza el "Panel de Control MCM".

Funciona en un modo real multimoneda recibiendo todas los ticks en cada símbolo sin demoras. Las cotizaciones de algunos símbolos pueden cambiar varias veces por segundo, todos ellos se tendrán en cuenta.

recibiendo todas los ticks en cada símbolo sin demoras. Las cotizaciones de algunos símbolos pueden cambiar varias veces por segundo, todos ellos se tendrán en cuenta. Sincronización completa de los pares de divisas. Por ejemplo, si no hay datos históricos para un par de divisas, no calcula el valor del índice USD.





Por cierto, se traza la línea del indicador cuando aparecen las nuevas barras para todos los pares de divisas.

Completo control de sincronización de datos para cada par de divisas mediante el evento "Inicialización" del "Panel de Control MCM". Permite ahorrar tiempo cuando se recalculan los valores del indicador (por ejemplo, en la carga de los datos históricos). Los datos se recalcularán solamente después de evento "Inicialización".

mediante el evento "Inicialización" del "Panel de Control MCM". Permite ahorrar tiempo cuando se recalculan los valores del indicador (por ejemplo, en la carga de los datos históricos). Los datos se recalcularán solamente después de evento "Inicialización". La implementación del indicador es mucho más simple que la implementación mediante funciones OnTick() o OnTimer(). La ventaja es que no hay retraso.

Puede modificar la frecuencia del recálculo del indicador "al vuelo". Por ejemplo, si se calcula el índice del gráfico por una hora, no tienes que calcularlo en cada tick, así que se pueden configurar los eventos del "Panel de Control MCM" (un minuto, 5 minutos u horas). Pero te recomiendo usar el evento "nuevo tick" debido a que en las funciones CopyXXXX, a veces es necesario repetir las solicitudes de los datos históricos.



Cómo instalar:

Descargar el "Panel de Control MCM"para EA's multimoneda e indicadores y compilar el "panel iControl MCM.mq5" y el "Panel de Control espía MCM.mq5".

Deben ser ordenados los símbolos en la observación del mercado:

EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF. El orden de los símbolos en Observación de Mercado es importante para el cálculo del índice.

Descomprimir el iUSDx.zip en la carpeta /MQL5. A continuación, instalar el iUSDx de /MQL5/Indicators/iUSDx/a un grafico, por ejemplo, EURUSD М1.

Después de eso es necesario configurar los eventos Panel de Control MCM: Ajustar " nuevo tick " para todos los símbolos, como se describe aquí.

Además, añadir el evento "New bar" para EURUSD M1. Este evento que se utiliza para la sincronización cuando la nueva barra ha aparecido en el timeframe actual (en nuestro caso М1).

Lo siguiente... disfrutar. Si has encontrado algunos errores, por favor enviarme un mensaje privado.

