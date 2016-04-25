コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Grr-al - MetaTrader 5のためのエキスパート

Igor Volodin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1298
評価:
(54)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
grr-al.mq5 (4.76 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

MQL5フォーラムのコメントは下記のとおりです。

MetaTrader 5 ストラテジーテスターのM1 OHLCティック生成アルゴリズムの知識が使われます。価格が新規バーの出現の後に下落し始めた場合、次の価格変化は上向きであることが保証され、その反対も同じです。

ストラテジーテスターの「始値のみ」や「1分足OHLC」モードはストラテジーパフォーマンスの大まかで高速な見積もりのみに使用可能です。

このエキスパートアドバイザーはストラテジーテスターの「始値のみ」や「1分足OHLC」モードのみで有用です。

0.1ロットの一定数量で


有効にされた資金管理（RISKパラメータ）で


ストラテジーテスターの「始値のみ」と「1分足OHLC」モードによって生成されるOHLCティックを（OnTimerイベントを使用して）読み取る可能性が使用されています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/244

取引履歴 取引履歴

このスクリプトは、グラフィカルオブジェクトを使用してチャート上に約定履歴を配置することができます。

iUSDx（USD指数）多通貨インディケータ iUSDx（USD指数）多通貨インディケータ

iUSDxインディケータは多通貨モードで「MCMコントロールパネル」 を使用します。USD指数が計算されます。

ZigzagColor_Channel ZigzagColor_Channel

ZigzagColor_Channel は ZigZag の天井と底をつなげてチャンネルをプロットします。

線回帰チャンネル 線回帰チャンネル

このインディケータは y=b+a*x の線形回帰モデルを使用してチャンネルをプロットします。