記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Grr-al - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1298
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容MQL5フォーラムのコメントは下記のとおりです。
MetaTrader 5 ストラテジーテスターのM1 OHLCティック生成アルゴリズムの知識が使われます。価格が新規バーの出現の後に下落し始めた場合、次の価格変化は上向きであることが保証され、その反対も同じです。
ストラテジーテスターの「始値のみ」や「1分足OHLC」モードはストラテジーパフォーマンスの大まかで高速な見積もりのみに使用可能です。
このエキスパートアドバイザーはストラテジーテスターの「始値のみ」や「1分足OHLC」モードのみで有用です。
有効にされた資金管理（RISKパラメータ）で
ストラテジーテスターの「始値のみ」と「1分足OHLC」モードによって生成されるOHLCティックを（OnTimerイベントを使用して）読み取る可能性が使用されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/244
