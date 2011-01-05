CodeBaseРазделы
Советники

Grr-al - эксперт для MetaTrader 5

Igor Volodin
Просмотров:
10267
Рейтинг:
(54)
Опубликован:
Обновлен:
Комментарий с форума MQL5:

В приведенном выше случае используется знание, как моделируется M1 OHLC. Если после открытия бара цена ушла вниз, то гарантированно следующее изменение цены будет вверх, и наоборот.

Предупреждение: Режимы тестирования "по ценам открытия" и "M1 OHLC" могут использоваться только для грубой и быстрой оценки стратегии.

Запускать советника нужно на M1, в режимах "по ценам открытия" и "OHLC на M1".

С постоянным лотом 0.1


C включенным MM (константа RISK в советнике)


Используется возможность советника, работающего по onTimer, читать OHLC тики, сгенеренные тестером для режима "по ценам открытия" и "OHLC на M1".


