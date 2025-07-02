TD 시퀀셜 얼티밋 메타트레이더 인디케이터는 전설적인 기술 분석가인 톰 드마크가 개발한 TD 시퀀셜 방식의 모든 부분을 보여줍니다. TD 시퀀셜 얼티밋은 설정 완료 화살표를 포함한 매수 및 매도 설정, 실패한 13회 시도를 포함한 매수 및 매도 카운트다운, TDST 지지 및 저항 레벨을 표시합니다. TD 순차적 방식의 다른 많은 구현과 달리 이 인디케이터는 여러 가지 개선 사항을 제공합니다:

총 파워 인디케이터(메타트레이더 인디케이터) - 베어 파워와 불 파워라는 두 가지 표준 인디케이터를 기반으로 합니다. 이 지표는 주어진 되돌림 기간 동안 얼마나 많은 강세 및 약세 막대가 있었는지 계산한 다음 현재 막대에 대한 약세, 강세 및 총(강세와 약세의 절대 차이로 계산)에 대한 비례 지수를 계산합니다. 이렇게 하면 일정 기간 동안 상대적 평균 하락세와 상승세의 연속선을 얻을 수 있으므로 원래 하락세/상승세 지표의 주요 단점인 장기적 관점이 부족하다는 단점을 제거할 수 있습니다. 원래 메타트레이더 4 버전의 총력 인디케이터는 2011년에 Asirikuy.com의 다니엘 페르난데스가 만들었습니다. 이제 MT5용 버전도 사용할 수 있습니다.