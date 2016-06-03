und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Grr-al - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1421
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Kommentar aus dem Forum MQL5:
In dem oben angeführten Fall wird das Wissen verwendet, wie M1 OHLC modelliert wird. Wenn der Preis nach der Eröffnung des Balkens gesunken ist, wird er bei der nächsten Kursänderung garantiert steigen und umgekehrt.
Warnung: Die Test-Modi "Open price" und "M1 OHLC" können nur für eine grobe und schnelle Einschätzung der Strategie verwendet werden.
Der EA sollte auf M1 in den Modi "Nur Öffnungspreise" und "1 Minute OHLC" gestartet werden.Mit einem konstanten Volumen von 0.1 Lot
Mit aktiviertem MM (RISK Parameter)
Es wird die Möglichkeit des EAs verwendet, OHLC-Ticks (unter Verwendung des onTimer-Events) zu lesen, die durch den Strategietester in "Nur Öffnungspreise" und "1 Minute OHLC" generiert wurden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/244
Ein Panel für den Wettbewerb "Das beste Panel in MQL5".Ein einfacher Expert Advisor 20/200 pips
Einfache Handelsregeln und ein einfacher Code des Expert Advisors, den auch Anfänger verstehen werden. Der Expert Advisor ist langfristig profitabel ohne Martingale.
Das Skript exportiert Werte des Indikators in eine CSV-Datei.Berater ala-bobsley
Der Expert Advisor verwendet Signale der Moving Average und Stochastic Indikatoren.