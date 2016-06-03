Kommentar aus dem Forum MQL5:



In dem oben angeführten Fall wird das Wissen verwendet, wie M1 OHLC modelliert wird. Wenn der Preis nach der Eröffnung des Balkens gesunken ist, wird er bei der nächsten Kursänderung garantiert steigen und umgekehrt.

Warnung: Die Test-Modi "Open price" und "M1 OHLC" können nur für eine grobe und schnelle Einschätzung der Strategie verwendet werden.

Der EA sollte auf M1 in den Modi "Nur Öffnungspreise" und "1 Minute OHLC" gestartet werden.

Mit einem konstanten Volumen von 0.1 Lot





Mit aktiviertem MM (RISK Parameter)







Es wird die Möglichkeit des EAs verwendet, OHLC-Ticks (unter Verwendung des onTimer-Events) zu lesen, die durch den Strategietester in "Nur Öffnungspreise" und "1 Minute OHLC" generiert wurden.




