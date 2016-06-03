CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Grr-al - Experte für den MetaTrader 5

Igor Volodin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1421
Rating:
(54)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
grr-al.mq5 (4.76 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Kommentar aus dem Forum MQL5:

In dem oben angeführten Fall wird das Wissen verwendet, wie M1 OHLC modelliert wird. Wenn der Preis nach der Eröffnung des Balkens gesunken ist, wird er bei der nächsten Kursänderung garantiert steigen und umgekehrt.

Warnung: Die Test-Modi "Open price" und "M1 OHLC" können nur für eine grobe und schnelle Einschätzung der Strategie verwendet werden.

Der EA sollte auf M1 in den Modi "Nur Öffnungspreise" und "1 Minute OHLC" gestartet werden.

Mit einem konstanten Volumen von 0.1 Lot


Mit aktiviertem MM (RISK Parameter)


Es wird die Möglichkeit des EAs verwendet, OHLC-Ticks (unter Verwendung des onTimer-Events) zu lesen, die durch den Strategietester in "Nur Öffnungspreise" und "1 Minute OHLC" generiert wurden.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/244

Graphic Panel Contest Graphic Panel Contest

Ein Panel für den Wettbewerb "Das beste Panel in MQL5".

Ein einfacher Expert Advisor 20/200 pips Ein einfacher Expert Advisor 20/200 pips

Einfache Handelsregeln und ein einfacher Code des Expert Advisors, den auch Anfänger verstehen werden. Der Expert Advisor ist langfristig profitabel ohne Martingale.

Export Indicator's Values Export Indicator's Values

Das Skript exportiert Werte des Indikators in eine CSV-Datei.

Berater ala-bobsley Berater ala-bobsley

Der Expert Advisor verwendet Signale der Moving Average und Stochastic Indikatoren.