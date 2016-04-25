無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 - MetaTrader 5のためのスクリプト
発行者:
Yuriy Zaytsev
- ビュー:
- 1067
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
When I used the history quotes data from MetaTrader4 クライアント端末で履歴相場データを使うと、ブローカーによっては完全な履歴がないことに気がつ来ました。
バーデータの履歴の品質が優れているので、私はMetaTrader 5 から履歴相場データをエクスポートして MetaTrader 4 にインポートすることにしました。
このスクリプトは MetaTrader 4 の完全な履歴の取得を手伝います。
このスクリプトは履歴相場データで .CSV ファイルを作成します。
段階：
- 1 - MetaTrader 5 クライアント端末をインストールしますhttp://files.metaquo...t5/mt5setup.exe
- 2 - メインメニュー->ツール->オプション->チャート内最大バーに入って、必要な履歴相場データに応じてチャート内最大バーを設定します。
- 3 - このスクリプトを読みいれて MQL5\Scripts フォルダに設置します。
WINDOWS7/VISTA では、プログラムファイルフォルダの代わりに Roaming フォルダにコピーします。
例は c:\Users\<administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\
</administrator です。
- 4 - スクリプトをコンパイルして各 MetaTrader 4 時間枠（ M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1）に取り付けます
- 5 - MetaTrader 5 を閉じます。
- 6 - MetaTrader 4 を開きます。
- 7 - F2を押します。
- 8 - 通貨ペアを選びます。
- 9 - 時間枠を選びます。
M15の時間枠でそれを行う方法を考えてみましょう。
- 10 - M15時間枠のために作成されたファイルを選択します。
- 11 - 「インポート」ボタンを押します。
- 12 - 各通貨ペアでステップ10を繰り返します。ステップ11を通貨ペアの各時間軸で繰り返します。
やってみましょう！
前：
後：
YURAZ
yzh@mail.ru
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/232
