When I used the history quotes data from MetaTrader4 クライアント端末で履歴相場データを使うと、ブローカーによっては完全な履歴がないことに気がつ来ました。

バーデータの履歴の品質が優れているので、私はMetaTrader 5 から履歴相場データをエクスポートして MetaTrader 4 にインポートすることにしました。

このスクリプトは MetaTrader 4 の完全な履歴の取得を手伝います。







このスクリプトは履歴相場データで .CSV ファイルを作成します。

段階：



1 - MetaTrader 5 クライアント端末をインストールしますhttp://files.metaquo...t5/mt5setup.exe

2 - メインメニュー->ツール->オプション->チャート内最大バーに入って、必要な履歴相場データに応じてチャート内最大バーを設定します。

3 - このスクリプトを読みいれて MQL5\Scripts フォルダに設置します。

WINDOWS7/VISTA では、プログラムファイルフォルダの代わりに Roaming フォルダにコピーします。

例は c:\Users\<administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\



</administrator です。

5 - MetaTrader 5 を閉じます。



6 - MetaTrader 4 を開きます。

7 - F2を押します。

8 - 通貨ペアを選びます。



9 - 時間枠を選びます。





10 - M15時間枠のために作成されたファイルを選択します。

11 - 「インポート」ボタンを押します。

M15の時間枠でそれを行う方法を考えてみましょう。

12 - 各通貨ペアでステップ10を繰り返します。ステップ11を通貨ペアの各時間軸で繰り返します。

