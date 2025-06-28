스크립트의 긴 이름이 문제의 본질을 반영합니다!

메타트레이더 4에서 이력을 로드하려고 할 때 이력에 구멍이 생기는 문제가 발생했습니다.

하지만 메타트레이더 5 기본 차트에 구멍이 없다는 사실에 놀랐습니다. 그래서 메타트레이더 5 시세를 가져와서 메타트레이더 4 차트에 로드하는 간단한 아이디어를 생각해 냈습니다.



이 스크립트는 메타트레이더 5 데이터베이스에서 구멍 없이 메타트레이더 4의 전체 히스토리를 가져오는 데 도움이 됩니다.

메타트레이더 4용 메타트레이더 5 데이터베이스의 이 메타트레이더 5 기록 변환기는 CSV 형식의 일반 텍스트 파일을 생성합니다.

1 - MT5 설치 http://files.metaquo...t5/mt5setup.exe.

2 - 설정을 입력하고 필요한 차트 심도에 따라 막대 수를 선택합니다:

3 - MT5용 스크립트 다운로드

WINDOWS 7의 MQL5\Scripts

폴더에 복사하고, VISTA는 프로그램 파일이 아닌 사용자 폴더에 복사합니다

c:\사용자\관리자\앱데이터\로밍\MetaQuotes\터미널\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\스크립트\

, 관리자 대신 사용자 이름 Petya 및 Masha

일 수 있습니다.

4 - 컴파일하여 차트에 넣고, MT4에 중요한 각 TF에서 실행합니다: M1 M5 M15 M15 M30 H1 H4 D1 W1



7 - 메타트레이더 4를 종료합니다.



8 - 메타트레이더 4에 로그인합니다.

9 - F2 누르기

10 - 페어 선택



11 - 차트주기 선택





M15만 예로 들어보겠습니다.



12 - 차트주기에 필요한 파일을 선택합니다.

13 - "가져오기" 버튼을 누릅니다.

14 - 각 쌍에 대해 P10을 반복하고 이 쌍의 각 TF에 대해 P11을 반복합니다.

TEST!



