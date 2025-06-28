당사 팬 페이지에 가입하십시오
YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 - MetaTrader 5용 스크립트
- Yuriy Zaytsev
- 103
-
스크립트의 긴 이름이 문제의 본질을 반영합니다!
메타트레이더 4에서 이력을 로드하려고 할 때 이력에 구멍이 생기는 문제가 발생했습니다.
하지만 메타트레이더 5 기본 차트에 구멍이 없다는 사실에 놀랐습니다. 그래서 메타트레이더 5 시세를 가져와서 메타트레이더 4 차트에 로드하는 간단한 아이디어를 생각해 냈습니다.
이 스크립트는 메타트레이더 5 데이터베이스에서 구멍 없이 메타트레이더 4의 전체 히스토리를 가져오는 데 도움이 됩니다.
메타트레이더 4용 메타트레이더 5 데이터베이스의 이 메타트레이더 5 기록 변환기는 CSV 형식의 일반 텍스트 파일을 생성합니다.
- 1 - MT5 설치 http://files.metaquo...t5/mt5setup.exe.
- 2 - 설정을 입력하고 필요한 차트 심도에 따라 막대 수를 선택합니다:
- 3 - MT5용 스크립트 다운로드
WINDOWS 7의 MQL5\Scripts
폴더에 복사하고, VISTA는 프로그램 파일이 아닌 사용자 폴더에 복사합니다
c:\사용자\관리자\앱데이터\로밍\MetaQuotes\터미널\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\스크립트\
, 관리자 대신 사용자 이름 Petya 및 Masha
일 수 있습니다.
- 4 - 컴파일하여 차트에 넣고, MT4에 중요한 각 TF에서 실행합니다: M1 M5 M15 M15 M30 H1 H4 D1 W1
- 7 - 메타트레이더 4를 종료합니다.
- 8 - 메타트레이더 4에 로그인합니다.
- 9 - F2 누르기
- 10 - 페어 선택
- 11 - 차트주기 선택
M15만 예로 들어보겠습니다.
- 12 - 차트주기에 필요한 파일을 선택합니다.
- 13 - "가져오기" 버튼을 누릅니다.
- 14 - 각 쌍에 대해 P10을 반복하고 이 쌍의 각 TF에 대해 P11을 반복합니다.
TEST!
was
되었다
YURAZ
yzh@mail.ru
마스터 외환-V 웹사이트 자료
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/232
