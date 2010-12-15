Ставь лайки и следи за новостями
YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 - скрипт для MetaTrader 5
- Yuriy Zaytsev
- 13893
В длинном названии скрипта отражена суть задачи!
При попытке загрузить историю в MetaTrader 4 я столкнулся с проблемой, в истории есть дырки.
Но был удивлен, не обнаружив дыр в истории базы MetaTrader 5, пришла простая идея взять котировки MetaTrader 5 и загнать в историю MetaTrader 4.
Данный скрипт поможет получить полную историю для MetaTrader 4 без дырок из базы MetaTrader 5.
Это конвертер истории MetaTrader 5 из базы MetaTrader 5 для MetaTrader 4 создает обычный текстовый файл формата CSV.
- 1 - Инсталлируем MT5 http://files.metaquo...t5/mt5setup.exe
- 2 - Входим в настройки, выбираем количество баров, исходя из необходимой глубины истории:
- 3 - Качаем скрипт для MT5
копируем его в папку MQL5\Scripts
в WINDOWS 7, VISTA копируем в пользовательскую папку а не в Program Files
c:\Users\Администратор\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\
вместо Администратор, может быть Ваше имя пользователя Петя и Маша
- 4 - Компилируем и накидываем на график, запускаем на каждом ТФ значимым для MT4: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1
- 7 - Выходим из MetaTrader 4
- 8 - Заходим в MetaTrader 4
- 9 - Нажимаем F2
- 10 - Выбираем пару
- 11 - выбираем таймфрейм
приведу пример только для м15
- 12 - Выбираем необходимый для таймфрейма файл
- 13 - Нажимаем кнопку "импортировать"
- 14 - повторяем п10. для каждой пары и п11. для каждого тф для этой пары
ПРОВЕРЯЕМ!
было
стало
YURAZ
yzh@mail.ru
Материалы с сайта masterforex-v
