В длинном названии скрипта отражена суть задачи!

При попытке загрузить историю в MetaTrader 4 я столкнулся с проблемой, в истории есть дырки.

Но был удивлен, не обнаружив дыр в истории базы MetaTrader 5, пришла простая идея взять котировки MetaTrader 5 и загнать в историю MetaTrader 4.



Данный скрипт поможет получить полную историю для MetaTrader 4 без дырок из базы MetaTrader 5.

Это конвертер истории MetaTrader 5 из базы MetaTrader 5 для MetaTrader 4 создает обычный текстовый файл формата CSV.

1 - Инсталлируем MT5 http://files.metaquo...t5/mt5setup.exe

2 - Входим в настройки, выбираем количество баров, исходя из необходимой глубины истории:

3 - Качаем скрипт для MT5

копируем его в папку MQL5\Scripts

в WINDOWS 7, VISTA копируем в пользовательскую папку а не в Program Files

c:\Users\Администратор\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\

вместо Администратор, может быть Ваше имя пользователя Петя и Маша



4 - Компилируем и накидываем на график, запускаем на каждом ТФ значимым для MT4: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1



7 - Выходим из MetaTrader 4



8 - Заходим в MetaTrader 4

9 - Нажимаем F2

10 - Выбираем пару



11 - выбираем таймфрейм





приведу пример только для м15



12 - Выбираем необходимый для таймфрейма файл

13 - Нажимаем кнопку "импортировать"

14 - повторяем п10. для каждой пары и п11. для каждого тф для этой пары

ПРОВЕРЯЕМ!



было







стало







YURAZ

yzh@mail.ru

