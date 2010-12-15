CodeBaseРазделы
YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 - скрипт для MetaTrader 5

В длинном названии скрипта отражена суть задачи!

При попытке загрузить историю в MetaTrader 4 я столкнулся с проблемой, в истории есть дырки.
Но был удивлен, не обнаружив дыр в истории базы MetaTrader 5, пришла простая идея взять котировки MetaTrader 5 и загнать в историю MetaTrader 4.

Данный скрипт поможет получить полную историю для MetaTrader 4 без дырок из базы MetaTrader 5.

Скрипт для экспорта истории из MetaTrader 5 в MetaTrader 4

Это конвертер истории MetaTrader 5 из базы MetaTrader 5 для MetaTrader 4 создает обычный текстовый файл формата CSV.

  • 1 - Инсталлируем MT5 http://files.metaquo...t5/mt5setup.exe
  • 2 - Входим в настройки, выбираем количество баров, исходя из необходимой глубины истории:

Скрипт для экспорта истории из MetaTrader 5 в MetaTrader 4

  • 3 - Качаем скрипт для MT5
         копируем его в папку MQL5\Scripts
         в WINDOWS 7, VISTA копируем в пользовательскую папку а не в Program Files
         c:\Users\Администратор\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\
         вместо Администратор, может быть Ваше имя пользователя Петя и Маша
  • 4 - Компилируем и накидываем на график, запускаем на каждом ТФ значимым для MT4: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1

Скрипт для экспорта истории из MetaTrader 5 в MetaTrader 4


Скрипт для экспорта истории из MetaTrader 5 в MetaTrader 4


  • 7 - Выходим из MetaTrader 4
  • 8 - Заходим в MetaTrader 4
  • 9 - Нажимаем F2
  • 10 - Выбираем пару
  • 11 - выбираем таймфрейм

Скрипт для экспорта истории из MetaTrader 5 в MetaTrader 4

приведу пример только для м15
  • 12 - Выбираем необходимый для таймфрейма файл
  • 13 - Нажимаем кнопку "импортировать"

Скрипт для экспорта истории из MetaTrader 5 в MetaTrader 4

  • 14 - повторяем п10. для каждой пары и п11. для каждого тф для этой пары

Скрипт для экспорта истории из MetaTrader 5 в MetaTrader 4

ПРОВЕРЯЕМ!

было

Скрипт для экспорта истории из MetaTrader 5 в MetaTrader 4

стало

Скрипт для экспорта истории из MetaTrader 5 в MetaTrader 4

YURAZ

yzh@mail.ru

Материалы с сайта masterforex-v

