YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 - Skript für den MetaTrader 5

YURAZ
Veröffentlicht:
Yuriy Zaytsev
Ansichten:
1275
Rating:
(46)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der lange Name des Skripts spiegelt den Kern seiner Aufgabe wieder!

Beim Versuch die Historie in MetaTrader 4 zu laden, bin ich mit dem Problem konfrontiert, dass es Lücken in der Historie gibt.
Ich aber überrascht, wenn ich keine Lücken in der Historie von MetaTrader 5 entdeckt habe. Dann ich mir eingefallen, die Historie aus MetaTrader 5 in MetaTrader 4 zu exportieren.

Dieses Skript hilft Ihnen, eine vollständige und lückenlose Historie für den MetaTrader 4 aus dem MetaTrader 5 zu bekommen.

Skript für den Export der Historie aus MetaTrader 5 in MetaTrader 4

Dieser Umrechner der Historie von MetaTrader 5 in MetaTrader 4 erstellt eine einfache CSV-Textdatei.


Skript für den Export der Historie aus MetaTrader 5 in MetaTrader 4

  • 3 - Skript für MT5 herunterladen
         und es in den Ordner MQL5\Scripts kopieren
         in WINDOWS 7 und WINDOWS VISTA nicht in Program Files sondern in den Benutzerordner kopieren
         aus:\Users\administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\
         statt Administrator kann da ihr Benutzername sein
  • 4 - Kompilieren, auf den Chart ziehen und auf jedem Zeihrahmen von MT4 starten: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1

Skript für den Export der Historie aus MetaTrader 5 in MetaTrader 4


Skript für den Export der Historie aus MetaTrader 5 in MetaTrader 4


  • 5 - MetaTrader 4 schließen
  • 6 - MetaTrader 4 öffnen
  • 7 - F2 drücken
  • 8 - Währungspaar auswählen
  • 9 - Zeitrahmen auswählen

Skript für den Export der Historie aus MetaTrader 5 in MetaTrader 4

hier führe ich ein Beispiel nur für M15 an
  • 10 -
  • 11 - auf "Import" klicken

Skript für den Export der Historie aus MetaTrader 5 in MetaTrader 4

  • 12 - Schritt 10 für jedes Währungspaar wiederholen und den Schritt 11 für jeden Zeiotrahmen dieses Währungspaar wiederholen

Skript für den Export der Historie aus MetaTrader 5 in MetaTrader 4

PRÜFEN!

früher

Skript für den Export der Historie aus MetaTrader 5 in MetaTrader 4

jetzt

Skript für den Export der Historie aus MetaTrader 5 in MetaTrader 4

YURAZ

yzh@mail.ru

Von der Webseite masterforex-v

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/232

