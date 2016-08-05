und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der lange Name des Skripts spiegelt den Kern seiner Aufgabe wieder!
Beim Versuch die Historie in MetaTrader 4 zu laden, bin ich mit dem Problem konfrontiert, dass es Lücken in der Historie gibt.
Ich aber überrascht, wenn ich keine Lücken in der Historie von MetaTrader 5 entdeckt habe. Dann ich mir eingefallen, die Historie aus MetaTrader 5 in MetaTrader 4 zu exportieren.
Dieses Skript hilft Ihnen, eine vollständige und lückenlose Historie für den MetaTrader 4 aus dem MetaTrader 5 zu bekommen.
Dieser Umrechner der Historie von MetaTrader 5 in MetaTrader 4 erstellt eine einfache CSV-Textdatei.
- 1 - MT5 installierenhttp://files.metaquo...t5/mt5setup.exe
- 2 - Einstellungen öffnen und die Balkenzahl entsprechend der benötigten Historietiefe auswählen:
- 3 - Skript für MT5 herunterladen
und es in den Ordner MQL5\Scripts kopieren
in WINDOWS 7 und WINDOWS VISTA nicht in Program Files sondern in den Benutzerordner kopieren
aus:\Users\administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\
statt Administrator kann da ihr Benutzername sein
- 4 - Kompilieren, auf den Chart ziehen und auf jedem Zeihrahmen von MT4 starten: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1
- 5 - MetaTrader 4 schließen
- 6 - MetaTrader 4 öffnen
- 7 - F2 drücken
- 8 - Währungspaar auswählen
- 9 - Zeitrahmen auswählen
hier führe ich ein Beispiel nur für M15 an
- 10 -
- 11 - auf "Import" klicken
- 12 - Schritt 10 für jedes Währungspaar wiederholen und den Schritt 11 für jeden Zeiotrahmen dieses Währungspaar wiederholen
PRÜFEN!
früher
jetzt
YURAZ
yzh@mail.ru
Von der Webseite masterforex-v
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/232
