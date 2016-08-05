Der lange Name des Skripts spiegelt den Kern seiner Aufgabe wieder!

Beim Versuch die Historie in MetaTrader 4 zu laden, bin ich mit dem Problem konfrontiert, dass es Lücken in der Historie gibt.

Ich aber überrascht, wenn ich keine Lücken in der Historie von MetaTrader 5 entdeckt habe. Dann ich mir eingefallen, die Historie aus MetaTrader 5 in MetaTrader 4 zu exportieren.



Dieses Skript hilft Ihnen, eine vollständige und lückenlose Historie für den MetaTrader 4 aus dem MetaTrader 5 zu bekommen.

Dieser Umrechner der Historie von MetaTrader 5 in MetaTrader 4 erstellt eine einfache CSV-Textdatei.

1 - MT5 installierenhttp://files.metaquo...t5/mt5setup.exe

2 - Einstellungen öffnen und die Balkenzahl entsprechend der benötigten Historietiefe auswählen:

3 - Skript für MT5 herunterladen

und es in den Ordner MQL5\Scripts kopieren

in WINDOWS 7 und WINDOWS VISTA nicht in Program Files sondern in den Benutzerordner kopieren

aus:\Users\administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\

statt Administrator kann da ihr Benutzername sein



4 - Kompilieren, auf den Chart ziehen und auf jedem Zeihrahmen von MT4 starten: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1



5 - MetaTrader 4 schließen



6 - MetaTrader 4 öffnen

7 - F2 drücken

8 - Währungspaar auswählen



9 - Zeitrahmen auswählen





hier führe ich ein Beispiel nur für M15 an



10 -

11 - auf "Import" klicken

12 - Schritt 10 für jedes Währungspaar wiederholen und den Schritt 11 für jeden Zeiotrahmen dieses Währungspaar wiederholen

PRÜFEN!



früher







jetzt







