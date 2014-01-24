请观看如何免费下载自动交易
YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 - MetaTrader 5脚本
发布者:
Yuriy Zaytsev
显示:
2495
等级:
-
已发布:
已更新:
当我使用来自 MetaTrader4 客户端的历史报价数据时, 我发现一些交易商并未提供完整的历史数据。
柱线的历史数据品质很好, 所以我决定从 MetaTrader 5 输出历史报价数据, 并将它们输入到 MetaTrader 4。
这段脚本将帮助您得到完整的 MetaTrader 4 历史数据。
这段脚本创建 .CSV 文件, 含有历史柱线数据。
步骤:
- 1 - 安装 MetaTrader 5 客户端 http://files.metaquo...t5/mt5setup.exe
- 2 - 进入主菜单->工具->选项->图表中最大柱线, 并按照历史数据的需求设置图表中最大柱线参数:
- 3 - 加载脚本并将之放到 MQL5\Scripts 文件夹
在 WINDOWS7/VISTA, 复制它至 Roaming 文件夹替代 Program Files 文件夹:
例如 c:\Users\<administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\
</administrator
- 4 - 编译脚本并挂载到图表中的每个 MetaTrader 4 时间帧上: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1
- 5 - 关闭 MetaTrader 5;
- 6 - 打开 MetaTrader 4;
- 7 - 按 F2;
- 8 - 选择当前货币对;
- 9 - 选择时间帧;
让我们来考虑一下, 如何加载到 M15 时间帧。
- 10 - 选择为 M15 时间帧创建的;
- 11 - 按 "输入" 按钮:
- 12 - 每个货币对, 重复步骤 10 . 每个货币对和每个时间帧, 重复步骤 11:
让我们检查一下!
之前:
之后:
YURAZ
yzh@mail.ru
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/232
