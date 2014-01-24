代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 - MetaTrader 5脚本

YURAZ | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Yuriy Zaytsev
显示:
2495
等级:
(46)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

当我使用来自 MetaTrader4 客户端的历史报价数据时, 我发现一些交易商并未提供完整的历史数据。

柱线的历史数据品质很好, 所以我决定从 MetaTrader 5 输出历史报价数据, 并将它们输入到 MetaTrader 4。

这段脚本将帮助您得到完整的 MetaTrader 4 历史数据。

历史数据输出脚本, 从 MetaTrader 5 至 MetaTrader 4

这段脚本创建 .CSV 文件, 含有历史柱线数据。

步骤:

  • 1 - 安装 MetaTrader 5 客户端 http://files.metaquo...t5/mt5setup.exe
  • 2 - 进入主菜单->工具->选项->图表中最大柱线, 并按照历史数据的需求设置图表中最大柱线参数:

历史数据输出脚本, 从 MetaTrader 5 至 MetaTrader 4


  • 3 - 加载脚本并将之放到 MQL5\Scripts 文件夹
    在 WINDOWS7/VISTA, 复制它至 Roaming 文件夹替代 Program Files 文件夹:
    例如 c:\Users\<administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\

    </administrator
  • 4 - 编译脚本并挂载到图表中的每个 MetaTrader 4 时间帧上: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1

历史数据输出脚本, 从 MetaTrader 5 至 MetaTrader 4


历史数据输出脚本, 从 MetaTrader 5 至 MetaTrader 4


  • 5 - 关闭 MetaTrader 5;
  • 6 - 打开 MetaTrader 4;
  • 7 - 按 F2;
  • 8 - 选择当前货币对;
  • 9 - 选择时间帧;

历史数据输出脚本, 从 MetaTrader 5 至 MetaTrader 4

让我们来考虑一下, 如何加载到 M15 时间帧。
  • 10 - 选择为 M15 时间帧创建的;
  • 11 - 按 "输入" 按钮:

历史数据输出脚本, 从 MetaTrader 5 至 MetaTrader 4

  • 12 - 每个货币对, 重复步骤 10 . 每个货币对和每个时间帧, 重复步骤 11:

历史数据输出脚本, 从 MetaTrader 5 至 MetaTrader 4

让我们检查一下!

之前:

历史数据输出脚本, 从 MetaTrader 5 至 MetaTrader 4

之后:

历史数据输出脚本, 从 MetaTrader 5 至 MetaTrader 4


YURAZ

yzh@mail.ru

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/232

图形面板大赛 图形面板大赛

图形面板大赛提交。

FantailVMA FantailVMA

本指标是均线和 ATR 指标的组合。

sTimeToVariables sTimeToVariables

此脚本转换时间, 将 datetime 变量表示为年, 月, 日, 小时, 分钟和秒。

曝光 曝光

此脚本会读取所有符号的持仓, 计算并将它们曝光。