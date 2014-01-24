当我使用来自 MetaTrader4 客户端的历史报价数据时, 我发现一些交易商并未提供完整的历史数据。

柱线的历史数据品质很好, 所以我决定从 MetaTrader 5 输出历史报价数据, 并将它们输入到 MetaTrader 4。

这段脚本将帮助您得到完整的 MetaTrader 4 历史数据。







这段脚本创建 .CSV 文件, 含有历史柱线数据。

步骤:



1 - 安装 MetaTrader 5 客户端 http://files.metaquo...t5/mt5setup.exe

2 - 进入主菜单->工具->选项->图表中最大柱线, 并按照历史数据的需求设置图表中最大柱线参数:

3 - 加载脚本并将之放到 MQL5\Scripts 文件夹

在 WINDOWS7/VISTA, 复制它至 Roaming 文件夹替代 Program Files 文件夹:

例如 c:\Users\<administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\



5 - 关闭 MetaTrader 5;



6 - 打开 MetaTrader 4;

7 - 按 F2;

8 - 选择当前货币对;



9 - 选择时间帧;





10 - 选择为 M15 时间帧创建的;

11 - 按 "输入" 按钮:

让我们来考虑一下, 如何加载到 M15 时间帧。

12 - 每个货币对, 重复步骤 10 . 每个货币对和每个时间帧, 重复步骤 11:

让我们检查一下!之前:





之后:





YURAZ

