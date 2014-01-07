CodeBaseSecciones
ColorLine - indicador para MetaTrader 5

El indicador ColorLine (Línea Coloreada) muestra sobre el gráfico la línea del precio promedio móvil.

La línea tiene diferentes colores (100 barras son del mismo color). Los ajustes de color de la línea cambian cada 5 tics, hay 3 esquemas de color.

Imágenes:

Indicador ColorLine, esquema de color 1

ColorLine, esquema de color 1

Indicador ColorLine, esquema de color 2

ColorLine, esquema de color 2

Indicador ColorLine, esquema de color 3

ColorLine, esquema de color 3

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/23

