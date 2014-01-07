Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Custom Moving Average - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2827
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La Custom Moving Average es un ejemplo de Custom User Indicator. Calcula y muestra la Media Móvil.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/25
El indicador ColorLine (Línea Coloreada) muestra sobre el gráfico la línea del precio promedio móvil. La línea tiene diferentes colores (100 barras son del mismo color). Los ajustes de color de la línea cambian cada 5 tics, hay 3 esquemas de color.ColorCandlesDaily
El indicador ColorCandlesDaily dibuja velas de diferentes colores dependiendo del día de la semana.
El indicador técnico DeMarker (DeM) consiste en comparar el período máximo con el período máximo anterior. Cuando el indicador cae por debajo de 30 es posible que haya una reversión alcista, y cuando se eleva por encima de 70 puede ocurrir una reversión bajista.Detrended Price Oscillator (DPO)
El Detrended Price Oscillator (Oscilador de precios sin tendencia) elimina el efecto de la tendencia del movimiento del precio. Esto simplifica el proceso de determinar los ciclos y los niveles de sobrecompra/sobreventa.