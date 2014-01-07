CodeBaseSecciones
Custom Moving Average - indicador para MetaTrader 5

La Custom Moving Average es un ejemplo de Custom User Indicator. Calcula y muestra la Media Móvil.

Custom Moving Average

