ColorCandlesDaily

El indicador Chaikin Volatility (Volatilidad de Chaikin) calcula la diferencia entre los precios máximos y mínimos. Interpreta el valor de la volatilidad basándose en la amplitud que existe entre el máximo y el mínimo. A diferencia del Average True Range, este indicador no tiene en cuenta los gaps (huecos).

El Chaikin Oscillator (CHO, Oscilador de Chaikin) es la diferencia de las medias móviles del indicador Acumulación/Distribución.