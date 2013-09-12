代码库部分
colorline.mq5 (9.42 KB) 预览
彩色线指标显示了图表上价格的移动平均线。

线有着不同的颜色（每100根柱形颜色一样）。线的颜色设置每5个ticks变化一次，有三种颜色方案。

彩色线指标颜色方案1

ColorLine，颜色方案1

彩色线指标颜色方案2

ColorLine，颜色方案2

彩色线指标颜色方案3

ColorLine，颜色方案3

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23

