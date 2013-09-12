Chaikin波动率指标计算最高和最低价格的偏差。它基于最高和最低价之间的幅度来衡量波动率。和平均真实波动幅度不同，Chaikin指标不考虑价格的缺口。

彩色日蜡烛图指标用不同的颜色，绘制一周中的日蜡烛图。

自定义移动平均是用户自定义指标的例子，它用来计算和展现移动平均。

Demarker技术指标（DeM）基于当前周期的最大值和上一周期最大值之间的比较。当指标下降到低于30，价格走势反转为牛市是以可预期的。当指标上升超过70时，价格走势很可能反转为熊市。