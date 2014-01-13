CodeBaseSeções
ColorLine - indicador para MetaTrader 5

O indicador ColorLine (LinhaColorida) mostra uma linha que representa a média móvel do preço no gráfico.

A linha possui diferentes cores (100 barras possuem a mesma cor). A definição das cores das linhas são alteradas a cada 5 ticks, há 3 esquemas de cores.

Indicador ColorLine, esquema de cor 1

ColorLine, esquema de cor 1

Indicador ColorLine, esquema de cor 2

ColorLine, esquema de cor 2

Indicador ColorLine, esquema de cor 3

ColorLine, esquema de cor 3

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/23

