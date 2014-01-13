O indicador ColorLine (LinhaColorida) mostra uma linha que representa a média móvel do preço no gráfico.



A linha possui diferentes cores (100 barras possuem a mesma cor). A definição das cores das linhas são alteradas a cada 5 ticks, há 3 esquemas de cores.

Imagens:



ColorLine, esquema de cor 1



ColorLine, esquema de cor 2



ColorLine, esquema de cor 3