ColorLine - indicador para MetaTrader 5
- 3793
O indicador ColorLine (LinhaColorida) mostra uma linha que representa a média móvel do preço no gráfico.
A linha possui diferentes cores (100 barras possuem a mesma cor). A definição das cores das linhas são alteradas a cada 5 ticks, há 3 esquemas de cores.
ColorLine, esquema de cor 1
ColorLine, esquema de cor 2
ColorLine, esquema de cor 3
