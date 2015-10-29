ウィリアムズ A/D は、正の"アキュムレーション"と負の"ディストリビューション"の合計を累積したものです。インジケーターと価格のダイバージェンスがシグナルになります。

デマーカー(DeM) は、ある期間の最大値とそれよりも前の期間の最大値の比較に基づいています。インジケーターが30よりも下回ったとき、上向きの転換が予想されます。インジケーターが70よりも上回ったとき、下向きの転換が予想されます。

Alexander Elder氏によって開発されたのが勢力指数です。この指標はそれぞれの増加局面でのブルパワーとそれぞれの減少局面でのベアパワーを測ります。