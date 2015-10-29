コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorLine - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
カラーラインインジケーターは、チャート上に移動平均線を表示します。

このラインには異なる色があります。（100本は同じ色）ラインの色の設定は5ティックごとに変更され、3色の構成があります。

カラーラインインジケーター構成１

ColorLine, color scheme 1

カラーラインインジケーター構成２

ColorLine, color scheme 2

カラーラインインジケーター構成３

ColorLine, color scheme 3

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/23

Williams' Percent Range Williams' Percent Range

ウィリアムズ%Rとは、買われ過ぎ/売られ過ぎを測る動的なインジケーターです。

Williams' Accumulation/Distribution (W_A/D) Williams' Accumulation/Distribution (W_A/D)

ウィリアムズ A/D は、正の"アキュムレーション"と負の"ディストリビューション"の合計を累積したものです。インジケーターと価格のダイバージェンスがシグナルになります。

DeMarker (DeM) DeMarker (DeM)

デマーカー(DeM) は、ある期間の最大値とそれよりも前の期間の最大値の比較に基づいています。インジケーターが30よりも下回ったとき、上向きの転換が予想されます。インジケーターが70よりも上回ったとき、下向きの転換が予想されます。

Force Index (FRC) Force Index (FRC)

Alexander Elder氏によって開発されたのが勢力指数です。この指標はそれぞれの増加局面でのブルパワーとそれぞれの減少局面でのベアパワーを測ります。