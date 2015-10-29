無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorLine - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1357
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
カラーラインインジケーターは、チャート上に移動平均線を表示します。
このラインには異なる色があります。（100本は同じ色）ラインの色の設定は5ティックごとに変更され、3色の構成があります。
ColorLine, color scheme 1
ColorLine, color scheme 2
ColorLine, color scheme 3
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/23
