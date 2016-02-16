und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der ColorLine Indikator bildet die Linie des Gleitenden Durchschnitts auf dem Chart ab.
Die Linie hat verschiedene Farben (100 Balken haben jeweils die gleiche Farbe). Die Farbeinstellung der Linie wechselt alle 5 Ticks, es existieren drei Farbschemata.
Abbildungen:
ColorLine, Farbschema 1
ColorLine, Farbschema 2
ColorLine, Farbschema 3
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/23
