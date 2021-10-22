거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
ColorLine - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 361
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
ColorLine 지표는 가격 이동 평균선을 차트에 나타내 줍니다.
이동평균선은 다른 색으로 나타납니다(100개의 바가 같은 색으로) 컬러 세팅은 매 5틱마다 바뀌고 3가지 색상 시안이 있습니다.
ColorLine, 컬러 시안 1
ColorLine, 컬러 시안 2
ColorLine, 컬러 시안 3
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/23
ColorCandlesDaily
ColorCandlesDaily 지표는 주별 일봉 캔들 색을 다르게 나타내 줍니다.Nadaraya-Watson estimator
Nadaraya-Watson estimator
사용자 정의형 이동 평균
사용자 정의형 이동 평균은 맞춤식 보조 지표의 예입니다 - 이동 평균을 계산하고 표시합니다.디마커(DeMarker) (DeM)
디마커 지표(DeM)는 기간 최대값과 이전 기간 최대값의 비교를 기반으로 합니다. 지표가 30 밑으로 하락하면 강세장으로의 전환이 기대됩니다. 지표가 70 위로 상승하면 약세장으로의 전환이 기대됩니다.