사용자 정의형 이동 평균은 맞춤식 보조 지표의 예입니다 - 이동 평균을 계산하고 표시합니다.

디마커 지표(DeM)는 기간 최대값과 이전 기간 최대값의 비교를 기반으로 합니다. 지표가 30 밑으로 하락하면 강세장으로의 전환이 기대됩니다. 지표가 70 위로 상승하면 약세장으로의 전환이 기대됩니다.