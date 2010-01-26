Ставь лайки и следи за новостями
ColorLine - индикатор для MetaTrader 5
4623
Индикатор ColorLine отображает на графике цены линию (скользящую среднюю).
Линия окрашивается по 100 баров тремя различными цветами, при этом каждые 5 тиков цветовая схема меняется (всего 3 цветовых схемы).
ColorLine, цветовая схема 1
ColorLine, цветовая схема 2
ColorLine, цветовая схема 3
Индикатор ColorBars окрашивает бары различными цветами в зависимости от объемов. Если объем увеличился, цвет бара рисуется зеленым цветом, если уменьшился - красным.Chaikin Volatility (CHV)
Рост индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility) за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию, а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины.
Индикатор ColorCandlesDaily рисует свечи различным цветом в зависимости от дня недели.Custom Moving Average
Индикатор Custom Moving Average - пример пользовательского индикатора для вычисления скользящей средней (Moving Average).