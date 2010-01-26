CodeBaseРазделы
Индикаторы

ColorLine - индикатор для MetaTrader 5

4623
(35)
Индикатор ColorLine отображает на графике цены линию (скользящую среднюю).

Линия окрашивается по 100 баров тремя различными цветами, при этом каждые 5 тиков цветовая схема меняется (всего 3 цветовых схемы).

ColorLine

ColorLine, цветовая схема 1

ColorLine2

ColorLine, цветовая схема 2

ColorLine3

ColorLine, цветовая схема 3

