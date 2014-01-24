代码库部分
FantailVMA - MetaTrader 5脚本

发布者:
Boris Odintsov
显示:
1955
等级:
(28)
已发布:
已更新:
这是 FantailVMA 指标, 转换自 MQL4。

本指标是 均线ATR 指标的组合。它显示趋势走势。

FantailVMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/227

