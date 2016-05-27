Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
FantailVMA - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Boris Odintsov
Ansichten:
1210
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ich habe den Indikator FantailVMA von MQL4 in MQL5 übersetzt und ihn dabei ein wenig modifiziert. Ich habe drei externe Variablen entfernt.
Der Indikator stellt eine Kombination aus den Moving Avarage und Average True Range Indikatoren dar. Er zeigt Trendbewegungen an.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/227
