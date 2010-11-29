Переписал индикатор FantailVMA с MQL4 на MQL5, при этом изменив его немного. Убрал 3 внешние переменные.

Индикатор представляет из себя смесь скользящей средней и Average True Range. Показывает тренд во время сильных движений, и лежит в боковике при флэте.

Код комментировать не буду. Первоисточники можно найти на сайте разработчика индикатора.