FantailVMA - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Boris Odintsov
- Просмотров:
- 4455
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Переписал индикатор FantailVMA с MQL4 на MQL5, при этом изменив его немного. Убрал 3 внешние переменные.
Индикатор представляет из себя смесь скользящей средней и Average True Range. Показывает тренд во время сильных движений, и лежит в боковике при флэте.
Код комментировать не буду. Первоисточники можно найти на сайте разработчика индикатора.
