Индикаторы

FantailVMA - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Boris Odintsov
Просмотров:
4455
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Переписал индикатор FantailVMA с MQL4 на MQL5, при этом изменив его немного. Убрал 3 внешние переменные.

Индикатор представляет из себя смесь скользящей средней и Average True Range. Показывает тренд во время сильных движений, и лежит в боковике при флэте.

FantailVMA

Код комментировать не буду. Первоисточники можно найти на сайте разработчика индикатора.

Простейший прибыльный советник "20/200 pips" Простейший прибыльный советник "20/200 pips"

Простые правила торговли и простой код советника, понятный даже начинающим трейдерам. Советник приносит прибыль в долгосрочной перспективе без каких-либо мартингейлов или других ухищрений.

Класс CIniFile Класс CIniFile

Класс, предоставляющий методы для работы с *.ini-файлами Windows.

ChartReinit ChartReinit

Кнопочная переинициализация чарта с перерасчетом всех индикаторов, а также простенький и прозрачный объектно-ориентированный пример обработки всех чартов из одного эксперта.

YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4

Данный скрипт поможет получить для MetaTrader 4 полную историю без дырок из базы MetaTrader 5.