FantailVMA - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Boris Odintsov
- Visualizações:
- 2493
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Este é o indicador FantailVMA, convertido do MQL4.
Este indicador é uma combinação dos indicadores Média Móvel e Average True Range. Ele exibe o movimento da tendência.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/227
