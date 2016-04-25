コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FantailVMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Boris Odintsov
ビュー:
1258
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

これはMQL4から変換されたFantailVMAインディケータのです。

このインディケータは移動平均ATR（Average True Range）インディケータの組み合わせです。これは、トレンドの動きを示しています。

FantailVMAインディケータ

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/227

ChartReinit ChartReinit

すべてのチャート指標の再計算とチャートの再初期化。

mt5のための Exp5-VirtualTradePad v 4（コンテスト版） mt5のための Exp5-VirtualTradePad v 4（コンテスト版）

このエキスパートアドバイザーは手動取引を簡素化します。それはワンクリック取引をサポートします。

グラフィックパネルコンテスト グラフィックパネルコンテスト

グラフィックパネルコンテストへの提出。

YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4

このスクリプトは MetaTrader 5 から履歴相場データをエクスポートして MetaTrader 4 にインポートします。このソリューションを使うと、MetaTrader 4のために完全な履歴を取得できるようになります。