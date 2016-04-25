無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FantailVMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
これはMQL4から変換されたFantailVMAインディケータのです。
このインディケータは移動平均とATR（Average True Range）インディケータの組み合わせです。これは、トレンドの動きを示しています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/227
