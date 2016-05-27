Dieser Expert Advisor fügt einen Button in die rechte untere Ecke zu jedem Chart hinzu. Ein Klick auf den Button reinitialisiert den Chart (alle Charts werden neu berechnet), auf dem er gedrückt wurde.



Die Reinitialisierung startet mit einem kurzzeitigen Wechsel der Timeframe. Diese Vorgehensweise ist einfach und hat keine Nebenwirkungen. Der Indikator ist sehr effizient.

Eingabeparameter:

