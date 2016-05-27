CodeBaseKategorien
Expert Advisors

ChartReinit - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Gomonov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1108
Rating:
(31)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\ReInitChart\
reinitclass.mqh (4.13 KB) ansehen
reinitchart.mq5 (2.09 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Expert Advisor fügt einen Button in die rechte untere Ecke zu jedem Chart hinzu. Ein Klick auf den Button reinitialisiert den Chart (alle Charts werden neu berechnet), auf dem er gedrückt wurde.

Die Reinitialisierung startet mit einem kurzzeitigen Wechsel der Timeframe. Diese Vorgehensweise ist einfach und hat keine Nebenwirkungen. Der Indikator ist sehr effizient.

Eingabeparameter:

input string   SampleText="Перерасчет";      // Text auf dem Button
input color    SampleTextColor=NavajoWhite;  // Textfarbe
input color    SampleBackColor=SlateGray;    // Hintergrundfarbe

Expert Advisor ChartReinit

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/224

