该 EA 在每个图表的右下角加入按钮。按此按钮之后它将重新初始化所有图表符号的图表。
图表重新初始化是通过临时改变图表时间帧来实现。
这种方式很简单, 不具有副作用, 因为它不重绘 (重新计算) 临时图表窗口。
输入参数:
//--- 输入参数 input string SampleText="重计算"; // 按钮文本 input color SampleTextColor=NavajoWhite; // 文本颜色 input color SampleBackColor=SlateGray; // 按钮背景
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/224
