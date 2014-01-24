代码库部分
ChartReinit - MetaTrader 5EA

Vladimir Gomonov
1777
等级:
(31)
已发布:
已更新:
该 EA 在每个图表的右下角加入按钮。按此按钮之后它将重新初始化所有图表符号的图表。

图表重新初始化是通过临时改变图表时间帧来实现。

这种方式很简单, 不具有副作用, 因为它不重绘 (重新计算) 临时图表窗口。

输入参数:

//--- 输入参数
input string   SampleText="重计算";      // 按钮文本
input color    SampleTextColor=NavajoWhite;   // 文本颜色
input color    SampleBackColor=SlateGray;     // 按钮背景

ReInitChart EA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/224

