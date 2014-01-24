该 EA 在每个图表的右下角加入按钮。按此按钮之后它将重新初始化所有图表符号的图表。

图表重新初始化是通过临时改变图表时间帧来实现。

这种方式很简单, 不具有副作用, 因为它不重绘 (重新计算) 临时图表窗口。

输入参数:

