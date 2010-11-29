CodeBaseРазделы
ChartReinit - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Gomonov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
3400
(31)
\MQL5\Experts\ReInitChart\
reinitchart.mq5 (2.12 KB) просмотр
reinitclass.mqh (3.12 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот эксперт расставляет в правом нижнем углу каждого чарта кнопку, при нажатии на которую происходит переинициализация (перерасчет всех графиков) того чарта, на котором нажата кнопка.

Способ переинициализации - кратковременная смена таймфрейма. Этот способ прост и не вызывает никаких неприятных побочных эффектов. Так как прорисовка (и, следовательно, перерасчет) "временного-промежуточного" таймфрейма не запрашивается, то он также вполне экономичен по ресурсам.

Параметры, как представляется, дополнительных комментариев не требуют:

input string   SampleText="Перерасчет";      // Текст на кнопке
input color    SampleTextColor=NavajoWhite;  // Цвет текста на кнопке
input color    SampleBackColor=SlateGray;    // Цвет фона кнопки

Эксперт ChartReinit

