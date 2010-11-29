Ставь лайки и следи за новостями
ChartReinit - эксперт для MetaTrader 5
3400
Этот эксперт расставляет в правом нижнем углу каждого чарта кнопку, при нажатии на которую происходит переинициализация (перерасчет всех графиков) того чарта, на котором нажата кнопка.
Способ переинициализации - кратковременная смена таймфрейма. Этот способ прост и не вызывает никаких неприятных побочных эффектов. Так как прорисовка (и, следовательно, перерасчет) "временного-промежуточного" таймфрейма не запрашивается, то он также вполне экономичен по ресурсам.
Параметры, как представляется, дополнительных комментариев не требуют:
input string SampleText="Перерасчет"; // Текст на кнопке input color SampleTextColor=NavajoWhite; // Цвет текста на кнопке input color SampleBackColor=SlateGray; // Цвет фона кнопки
