Этот эксперт расставляет в правом нижнем углу каждого чарта кнопку, при нажатии на которую происходит переинициализация (перерасчет всех графиков) того чарта, на котором нажата кнопка.



Способ переинициализации - кратковременная смена таймфрейма. Этот способ прост и не вызывает никаких неприятных побочных эффектов. Так как прорисовка (и, следовательно, перерасчет) "временного-промежуточного" таймфрейма не запрашивается, то он также вполне экономичен по ресурсам.

Параметры, как представляется, дополнительных комментариев не требуют:

