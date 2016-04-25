コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

ChartReinit - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Gomonov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
878
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\ReInitChart\
reinitclass.mqh (4.13 KB) ビュー
reinitchart.mq5 (2.09 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

エキスパートアドバイザーは、各チャートの右下にボタンを追加します。ボタンが押された後は、チャート銘柄のすべてのチャートが初期化されます。

チャートの再初期化は、チャートの時間枠の一時的な変更によって実装されます。

一時的なチャートウィンドウが再描画（および再計算）されないため、これは単純であり、副作用はありません。

入力パラメータ

//--- 入力パラメータ
input string   SampleText="Recalculate";      // ボタンテキスト
input color    SampleTextColor=NavajoWhite;   // テキストの色
input color    SampleBackColor=SlateGray;     // ボタンの背景

ReInitChartエキスパートアドバイザー

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/224

mt5のための Exp5-VirtualTradePad v 4（コンテスト版） mt5のための Exp5-VirtualTradePad v 4（コンテスト版）

このエキスパートアドバイザーは手動取引を簡素化します。それはワンクリック取引をサポートします。

コンテストのコントロールパネル コンテストのコントロールパネル

パネルは、手動取引とポジションのトレーリングを簡素化します。

FantailVMA FantailVMA

このインディケータは、移動平均とATRインディケータの組み合わせです。

グラフィックパネルコンテスト グラフィックパネルコンテスト

グラフィックパネルコンテストへの提出。