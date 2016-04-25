無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ChartReinit - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 878
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
エキスパートアドバイザーは、各チャートの右下にボタンを追加します。ボタンが押された後は、チャート銘柄のすべてのチャートが初期化されます。
チャートの再初期化は、チャートの時間枠の一時的な変更によって実装されます。
一時的なチャートウィンドウが再描画（および再計算）されないため、これは単純であり、副作用はありません。
入力パラメータ
//--- 入力パラメータ input string SampleText="Recalculate"; // ボタンテキスト input color SampleTextColor=NavajoWhite; // テキストの色 input color SampleBackColor=SlateGray; // ボタンの背景
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/224
