内容



エキスパートアドバイザーは、各チャートの右下にボタンを追加します。ボタンが押された後は、チャート銘柄のすべてのチャートが初期化されます。

チャートの再初期化は、チャートの時間枠の一時的な変更によって実装されます。

一時的なチャートウィンドウが再描画（および再計算）されないため、これは単純であり、副作用はありません。

入力パラメータ

