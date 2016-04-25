無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-OrdersMQL5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
このインディケータはチャート上の約定履歴を示します。ご提案は歓迎されます。
チャートオブジェクトはクリック可能です。色は、インディケーターの入力パラメータでカスタマイズすることができます。
入力パラメータ
言語
- Language - メッセージの言語（このバージョンでは、英語とロシア語がサポートされています）。
- ShowCurrentPostion - true - 現在のポジションについての追加情報を示します。
- CompactPositionInfo - true - 利益に関する情報のみを表示、false - すべての情報を表示します。
- ShowDealHistory - true - 約定履歴の情報を表示します。
追加的な設定
- StartTime - 続行するための開始時間
- BuyColor - 買い約定の色
- SellColor - 売り約定の色
- InfoColor - 追加的な情報の色
- FontSize - フォントサイズ
外観を説明するいくつかの数字
図1。約定履歴の表示
任意の矢印をクリックすると、より多くの情報を得ることができます。非表示にするには、もう一度クリックしてください。
図2。追加的な情報の表示
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/208
