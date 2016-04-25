内容



このインディケータはチャート上の約定履歴を示します。ご提案は歓迎されます。



チャートオブジェクトはクリック可能です。色は、インディケーターの入力パラメータでカスタマイズすることができます。

入力パラメータ

言語

Language - メッセージの言語（このバージョンでは、英語とロシア語がサポートされています）。

表示設定

ShowCurrentPostion - true - 現在のポジションについての追加情報を示します。

CompactPositionInfo - true - 利益に関する情報のみを表示、false - すべての情報を表示します。

ShowDealHistory - true - 約定履歴の情報を表示します。

追加的な設定



StartTime - 続行するための開始時間

BuyColor - 買い約定の色

SellColor - 売り約定の色

InfoColor - 追加的な情報の色

FontSize - フォントサイズ

外観を説明するいくつかの数字

図1。約定履歴の表示

任意の矢印をクリックすると、より多くの情報を得ることができます。非表示にするには、もう一度クリックしてください。



図2。追加的な情報の表示