このインディケータはチャート上の約定履歴を示します。ご提案は歓迎されます。

チャートオブジェクトはクリック可能です。色は、インディケーターの入力パラメータでカスタマイズすることができます。

入力パラメータ

言語

  • Language - メッセージの言語（このバージョンでは、英語とロシア語がサポートされています）。
表示設定
  • ShowCurrentPostion - true - 現在のポジションについての追加情報を示します。
  • CompactPositionInfo - true - 利益に関する情報のみを表示、false - すべての情報を表示します。
  • ShowDealHistory - true - 約定履歴の情報を表示します。

追加的な設定

  • StartTime - 続行するための開始時間
  • BuyColor - 買い約定の色
  • SellColor - 売り約定の色
  • InfoColor - 追加的な情報の色
  • FontSize - フォントサイズ

外観を説明するいくつかの数字

図1。約定履歴の表示

 

任意の矢印をクリックすると、より多くの情報を得ることができます。非表示にするには、もう一度クリックしてください。

図2。追加的な情報の表示

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/208

