i-OrdersMQL5 - MetaTrader 5용 지표
71
-
게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요
이 지표는 아직 원시적일 수 있지만 기본적인 아이디어를 실현하고 있습니다. 의견과 제안을 환영합니다.
차트의 개체는 클릭할 수 있습니다(아래 설명 참조).
입력 매개변수:
언어
- 언어 - 메시지 언어(이 버전에서는 영어와 러시아어가 제공됩니다).
- ShowCurrentPosition - 참 - 현재 포지션에 대한 추가 정보를 표시합니다.
- CompactPositionInfo - 참 - 수익에 대한 정보만 표시, 거짓 - 더 많은 정보 메시지를 표시합니다.
- ShowDealHistory - true - 거래 내역에 대한 정보를 표시합니다.
추가 표시 설정
- 시작 시간 - 거래 내역을 표시할 시간입니다.
- 구매 색상 - 구매할 거래의 색상입니다.
- SellColor - 판매할 거래의 색상입니다.
- 정보 색상 - 추가 정보의 색상입니다.
- FontSize - 글꼴 크기.
표시기 작동에 대한 몇 가지 예시입니다:
그림 1 - 거래 내역 표시:
화살표 중 하나를 클릭하면 추가 정보를 확인할 수 있습니다. 반복해서 클릭하면 추가 정보가 제거됩니다.
그림 2 - 추가 표시 옵션:
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/208
