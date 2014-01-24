请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本指标在图表上显示交易历史。欢迎任何建议。
图表上的对象可点击。颜色可在指标输入参数里定制。
输入参数:
语言
- 语言 - 消息语言 (在此版本中支持英语和俄语).
- ShowCurrentPostion - true - 显示有关当前仓位的附加信息.
- CompactPositionInfo - true - 仅显示有关盈利, false - 显示所有信息.
- ShowDealHistory - true - 显示交易历史信息.
附加设置
- StartTime - 处理的开始时间.
- BuyColor - 多单交易颜色.
- SellColor - 空单交易颜色.
- InfoColor - 附加信息颜色.
- FontSize - 字体大小.
几个图例来说明它的外观:
图例 1. 显示交易历史
如果您点击任何箭头, 您可以得到更多信息. 再次点击则隐藏它.
图例 2. 显示附加信息
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/208
自适应均线与布林带 ®
本指标显示趋势和可能的价格范围。s-LastPinkEventDate
MT5 客户端自编译版 344 之后, 加入了财经日历新闻等特殊图形对象 (OBJ_EVENT)。脚本输出当前的财经数据作为财经日历的示范, 最后一个主要 (粉红色) 事件的日期。
多币种 OnTickMarketWatch 即时价格事件处理器
这个 OnTick 事件处理器设计用来处理确定符号的即时价格。这是多币种即时价格事件处理器版本。CIniFile 类
这个类提供存取 Windows *.ini 文件的方法。