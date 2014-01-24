本指标在图表上显示交易历史。欢迎任何建议。



图表上的对象可点击。颜色可在指标输入参数里定制。

输入参数:

语言

语言 - 消息语言 (在此版本中支持英语和俄语).

显示设置

ShowCurrentPostion - true - 显示有关当前仓位的附加信息.

- true - 显示有关当前仓位的附加信息. CompactPositionInfo - true - 仅显示有关盈利, false - 显示所有信息.

- true - 仅显示有关盈利, false - 显示所有信息. ShowDealHistory - true - 显示交易历史信息.

附加设置



StartTime - 处理的开始时间.

- 处理的开始时间. BuyColor - 多单交易颜色.

- 多单交易颜色. SellColor - 空单交易颜色.

- 空单交易颜色. InfoColor - 附加信息颜色.

- 附加信息颜色. FontSize - 字体大小.

几个图例来说明它的外观:

图例 1. 显示交易历史

如果您点击任何箭头, 您可以得到更多信息. 再次点击则隐藏它.



图例 2. 显示附加信息